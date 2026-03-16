Kadınların üretime, ticarete, pazarlara ve karar alma süreçlerine eşit erişimi sağlanmadan, sürdürülebilir kalkınmadan ve ekonomik adaletten söz etmenin mümkün olmadığını aktaran Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, 'Temsil ettiğimiz geniş iş dünyası ağıyla birlikte, kadınların ekonomik güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet gücünün vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz' dedi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu, Birleşmiş Milletler Kadınların Statüsü Komisyonu'nun yetmişinci oturumu (CSW70) kapsamında 'Küresel Tedarik Zincirlerinde Yapısal Engellerin ve Ayrımcı Uygulamaların Aşılması' temalı bir yan etkinlik düzenledi. Türkiye'den ve uluslararası arenadan kurumların üst düzeyde katılımıyla New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilen etkinlikteki panelde, girişimci kadınların küresel pazarlarda daha görünür ve rekabetçi olmalarını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasına vurgu yapıldı. Etkinlikte ayrıca, 'Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Satın Alma Araç Seti'nin lansmanı gerçekleştirildi. Federasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, 'Kadın erkek eşitliğine duyarlı satın alma ve tedarik politikaları, ekonomik bir tercihten ziyade adalet ve kapsayıcılık meselesidir' ifadelerini kullandı

'Eşit erişimi sağlanmadan ekonomik adaletten söz edemeyiz'

Açılışta konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Açık, kadın-erkek fırsat eşitliğinin küresel ekonomideki yapısal dönüşümün anahtarı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Açık, 'Kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı satın alma ve tedarik politikaları, ekonomik bir tercihten ziyade bir adalet ve kapsayıcılık meselesidir. Kadınların üretime, ticarete, pazarlara ve karar alma süreçlerine eşit erişimi sağlanmadan, sürdürülebilir kalkınmadan ve ekonomik adaletten söz etmek mümkün değil. Federasyon olarak temsil ettiğimiz geniş iş dünyası ağıyla birlikte, kadınların ekonomik güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet gücünün vazgeçilmez unsuru olarak görüyoruz. Amacımız, eşitliği bir niyet beyanı olmaktan çıkarıp kurumsal süreçlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmek' diye konuştu.