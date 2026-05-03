Elazığ'da üçüncüsü düzenlenen Işkın Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elazığ'ın doğal ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan Karaçor yöresi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Işkın Festivali ile adeta bayram havası yaşadı. Yeşildere köyü merkezli gerçekleştirilen organizasyon, önceki yıllara kıyasla çok daha geniş bir katılımla düzenlendi. İlk yıllarda mütevazı bir köy etkinliği olarak başlayan festival, bugün tüm Karaçor'u kapsayan büyük bir kültürel buluşmaya dönüştü. Sabah saatlerinde başlayan festivalde canlı müzik performansları, halk oyunları gösterileri, mehteran ekibi sahne alarak festivale ayrı bir renk kattı. Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise yöresel lezzetlerin sunulduğu alanlar oldu. Özellikle ışkın menemeni başta olmak üzere hazırlanan yöresel tatlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Karaçor Yöresi Dayanışma ve Geliştirme Derneği öncülüğünde düzenlenen festivale, Elazığ milletvekillerinin yanı sıra, il başkanları, belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.