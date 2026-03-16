Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Emirhan Okmar, 14-15 Mart tarihlerinde Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen Dutch Open Taekwondo Championships'te gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Dünyanın en prestijli açık taekwondo organizasyonları arasında gösterilen turnuvaya 35 farklı ülkeden 2 bin sporcu katıldı. Uluslararası düzeyde büyük rekabete sahne olan organizasyonda Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nden 5 sporcu mücadele etti. Aliağalı Taekwondoculardan; Elif Eylül Daşgın Büyük Kadınlar 46 kiloda, Derya Üzüldü Genç Kadınlar 46 kiloda, Metehan Temel Genç Erkekler 45 kiloda, Merve Nisa Mızrak Yıldızlar 55 kiloda, Emirhan Okmar Yıldızlar +65 kiloda mücadele ederek Uluslararası yarışmada Türkiye'den sporcu katılımı açısından tek takımı oldular. Aliağalı sporcular zorlu rakiplerle karşılaşarak önemli bir uluslararası tecrübe kazanırken, Emirhan Okmar'ın elde ettiği gümüş madalya Aliağa'ya gurur yaşattı.

'Sporcularımız dünyanın en zor turnuvalarından birinde mücadele etti'

Aliağa Belediyesi Taekwondo Antrenörü Ziya Cönge turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: 'Böylesine büyük ve uluslararası düzeyde bir organizasyonda yer almak sporcularımız için çok önemli bir tecrübe oldu. Dünyanın sayılı en zor Open turnuvalarından birinde mücadele ettiler. Bizleri her zaman destekleyen Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a teşekkür ederiz. Sporcularımızla birlikte hazırlıklarımızı sürdürerek Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Turnuvası'nda yer alacağız.'

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcuları, 26-31 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Turnuvası'nda mücadele etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.