Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayı dolayısıyla Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret ederek sahil güvenlik personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Edremit Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ahmet Odabaş, denizlerin güvenliği için görev yapan personelle aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Burhaniyeli kadın muhtar 50 yıl sonra ilkokul öğretmenini ağırladı
Odabaş, 'Denizlerimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Sahil Güvenlik personelimizle iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Görevi başında olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA