Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, hem ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirecek hem de yerel esnafa destek olacak anlamlı bir dayanışma projesi hayata geçirildi. Balıkesir Dernekleri Federasyonu, Sındırgı Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle başlatılan 'Bayram Çeki' projesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturuyor.

İhtiyaç sahibi öğrenciler bayrama sevinçle hazırlanıyor

Proje kapsamında hazırlanan bayram çekleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle okullarda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Öğrenciler kendilerine verilen çeklerle ilçedeki anlaşmalı esnaflardan bayramlık alışverişlerini yapabiliyor.

Uygulama sayesinde hem çocukların bayram sevinci artırılıyor hem de yerel esnafa doğrudan ekonomik destek sağlanıyor.

BALDEF başkan yardımcısı ve Bursa Balıkesirliler Derneği başkanı İrfan Göktaş ' İnşallah butik bir proje başlattık. Bu kampanya ile en azından esnaflarımıza bir nebze olsun katkı sağlayacağız. Eşya alıp ihtiyaç sahibine ulaştırmak yerine ihtiyaç sahibinin de, esnaflarında faydalandığı bir projede yer almak bizleri mutlu etti. Sındırgılı hemşerilerimiz unutmasın ki her zaman yanlarındayız. ' dedi.

Öncelik depremden etkilenen esnafa verildi

Sındırgı'da yaşanan depremlerde iş yerleri zarar gören veya yıkılan esnafa öncelik verilen projede, özellikle giyim sektörü başta olmak üzere birçok esnafın sisteme dahil edilmesi sağlandı. Böylece deprem sonrası ekonomik olarak zor günler geçiren esnafın da yeniden ayağa kalkmasına katkı sunulması hedefleniyor.

Ramazan'ın bereketi dayanışmayı büyüttü

Ramazan ayında başlatılan örnek projeye ilçede faaliyet gösteren bir termal işletme de destek vererek yardım seferberliğine katıldı. Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ilçede güçlü bir dayanışma ortamı oluşturduğu ifade edildi.

Hedef: Yıl boyunca sürecek bir dayanışma ağı

Pilot okullarda başlatılan Bayram Çeki kampanyasının, hayırsever vatandaşların desteğiyle ilçedeki tüm okullara yayılması hedefleniyor.

Başkan Serkan Sak'ın talebi doğrultusunda çek sisteminin yalnızca Ramazan döneminde değil, bütçe imkanları arttıkça yıl boyunca devam edecek kalıcı bir sosyal dayanışma modeline dönüştürülmesi planlanıyor. Projenin ilerleyen süreçte ilçedeki tüm esnaflarda geçerli hale getirilmesi ve hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında sürekli bir köprü kurulması amaçlanıyor.