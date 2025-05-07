Sinop’ta altyapı ve kanalizasyon sistemleri, İller Bankası desteğiyle yenilenecek.

Mahallelerin alt yapı ve kanalizasyon sistemlerinin ve terfi istasyonlarının yenilenmesi konusunda İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği kapsamında çalışmaların son aşamasına gelindi. Proje kapsamında İller Bankası tarafından sağlanacak krediye ilişkin süreç ilerlerken, şehrin ihtiyaç duyduğu bölgelerde acil yapılması gereken altyapı çalışmaları için ön saha incelemeleri başlatıldı.

Samsun İller Bankası Bölge Müdürlüğü ekipleri, belirlenen mahallelerde yerinde incelemeler gerçekleştirerek altyapı eksikliklerini tespit etti. Kanalizasyon hatları, terfi istasyonları ve diğer altyapı unsurları detaylı şekilde gözden geçirildi.