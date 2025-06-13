Sinop’un Boyabat ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Boyabat ilçesinde yol kenarında hareketsiz bir leylek gören Turgut Savaş isimli vatandaş, kuşun yaralı olduğunu fark etti. Yaralı leyleği bulunduğu yerden alan Savaş, hayvanı güvenli bir şekilde koruma altına aldı. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildiren Savaş, düzenlenen resmi tutanak karşılığında yaralı leyleği yetkililere teslim etti. Tedavi altına alınan leyleğin, iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.