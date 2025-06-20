Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, bölge illerinden gelen sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Samsun, Ordu ve Amasya İl Sağlık Müdürleri ile Sağlık Hizmetleri Başkanları, Başkan Yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimleri ve ilgili birim sorumluları katıldı. Sinop’tan ise İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başta olmak üzere Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Halil İbrahim Ustaoğlu, Başkan Yardımcısı Dr. Aslı Kavizade, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Oktay Doğan, ambulans servisi başhekimi ve hastane yöneticileri katılım sağladı.

Toplantıda, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, il ambulans servislerinin mevcut durumunu değerlendirmek, hasta sevk süreçlerini koordine etmek ve sağlık tesisleri arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli başlıklar ele alındı. Ayrıca hastane yatak kapasiteleri ve iller arası sevk planlamaları da masaya yatırıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teknik sunumların gerçekleştirildiği toplantıda, bilgi ve deneyim paylaşımı ile bölgesel sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan, yaptığı konuşmada 6. Bölge Koordinatör İli statüsüyle sağlık hizmetlerinin eşgüdümünde önemli rol üstlenen Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, bölgesel iş birliğinin kamu hizmetlerinde kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırdığını vurguladı.