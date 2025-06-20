Sinop’un Erfelek ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürü olarak görev yapan ve aynı zamanda profesyonel futbol hakemliği kariyerini sürdüren Erdal Yılmaz, büyük bir başarıya imza attı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklanan listeye göre Yılmaz, 2025-2026 futbol sezonu için Süper Lig Hakemliği Terfi Kursu’na davet edildi. Sinop futbol tarihinde bir ilk olan bu gelişmeyle birlikte Erdal Yılmaz, eğer terfi kursunu başarıyla tamamlarsa, Süper Lig’de orta hakem olarak görev yapma hakkı kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 22-23-24 Haziran tarihlerinde yapılacak olan terfi kursu; Üst Klasman Gözlemciliği, Klasman Hakemliği ve Klasman Yardımcı Hakemliği kategorilerindeki terfiler için belirleyici olacak. Görev aldığı kurum ve hakemlik kariyerindeki istikrarlı ilerleyişiyle adından söz ettiren Yılmaz’ın isminin bu yılki terfi listesinde yer alması, hem il hem de ilçe spor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Erdal Yılmaz’ın Süper Lig’de görev alması durumunda, Sinop ilinden bu seviyeye yükselen ilk orta hakem olarak Türk futbol tarihinde yerini alması bekleniyor.