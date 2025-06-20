Kütahya’nın Gediz ilçesinde, eğitime verdiği destekle bilinen Belediye Başkanı Necdet Akel, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilere büyük bir kolaylık sağlayacaklarını duyurdu. Gediz Belediyesi, YKS’ye girecek öğrencilerin sınav merkezlerine ulaşımını ücretsiz servislerle sağlayacak.

Bu yıl ilk kez Gediz’de yapılacak olan YKS sınavına girecek tüm gençlerin heyecanına ortak olan Gediz Belediyesi, ulaşım konusunda öğrencilerin yanında olacak. Hafta içi okullar güzergahında çalışan dolmuşlar, YKS sınavı için özel olarak Cumartesi ve Pazar günleri 08.30 ve 09.20 saatleri arasında hizmet verecek. Öğrenciler, Gediz Meslek Yüksekokulu, Gediz Fen Lisesi, Atatürk Ortaokulu, Mustafa Necip Alayeli Anadolu Lisesi ve Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi sınav merkezlerine bu servislerle ücretsiz ulaşım sağlayabilecekler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, YKS’ye girecek tüm gençlere başarılar diledi. Başkan Akel, "Bu yıl ilk kez Gediz’de gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek tüm gençlerimize yürekten başarılar diliyorum. Geleceğinize atacağınız bu önemli adımda, ücretsiz ulaşım desteğimizle sizlerin yanındayız. Sınav öncesi öğrencilerimizin ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamasını sağlamak adına böyle bir karar aldık. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Gedizli vatandaşlarımızdan da sınavın olduğu saatlerde korna sesi, yüksek müzik sesi ile sınava giren öğrencilerimizi rahatsız etmemelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.