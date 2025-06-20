Sinop’ta ilk kez mikrodalga teknolojisi kullanılarak hemoroit ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Ameliyat, Sinop Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanları Ruziye Canan Aral Orhan ve İlgin Demir tarafından başarıyla uygulandı. Sinop’ta ilk kez gerçekleştirilen mikrodalga hemoroit ameliyatının ardından hastaların kısa sürede normal yaşamlarına dönebildiği belirtilirken, yeni yöntem şehirde sağlık hizmetlerinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Mikrodalga yöntemiyle yapılan hemoroit ameliyatı, klasik cerrahi yöntemlere göre daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve düşük komplikasyon oranı ile dikkat çekiyor. Minimal invaziv bir teknik olan bu yöntemde, mikrodalga enerjisi ile hemoroidal damarlar hedeflenerek yüksek ısı yardımıyla damarların küçülmesi sağlanıyor. Özellikle iç hemoroit tedavisinde etkili olan mikrodalga yöntemi, çevre dokuya zarar vermeden uygulandığı için hastaların kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerine imkan tanıyor. Uzmanlar, bu yeni teknolojinin modern hemoroit tedavileri arasında giderek daha fazla tercih edildiğini belirtiyor.