Manisa genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı düzenlenen karne töreniyle sona erdi. Manisa genelinde 1146 okulda, 270 bin 117 öğrenci ve 19 bin 944 öğretmen yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından yaz tatiline başladı.

Manisa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle resmi karne dağıtım töreni Manisa Vali Vekili Aydın Memük ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’nin katılımıyla Şehzadeler ilçesindeki Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. Karne törenine Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Şehzadeler İlçe Milli Eğitimi Müdürü Metin Gençay da katıldı. Protokol üyeleri öğrencilere karnelerini ve hediyelerini vererek başarılarının devamını diledi.

Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mevlüt Baki Tunç, okullarında 245 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek katılanlara teşekkür etti.

Manisa Vali Vekili Aydın Memük de öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller diledi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna geldiklerini belirterek, "Eğitime verilen bu arada dinleneceğinize ve bu sayede bizleri Türkiye Yüzyılı hedeflerimize adım adım yaklaştıracağınıza olan inancım tamdır" dedi. Velilere de seslenen Uğurelli, "Asla unutulmamalıdır ki karne sadece bir dönemin özeti; çabanın, yönlendirmenin ve iş birliğinin yansımasıdır. Her çocuk özeldir ve her başarı farklıdır. Onları anlamaya, desteklemeye ve birlikte gelişmeye devam edelim." şeklinde konuştu.