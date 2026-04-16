Sinop'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde görev yapan yöneticilere yönelik 'Afet ve Acil Durum Planı Yönetici Eğitimi' gerçekleştirildi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde afetlere hazırlık, kriz anlarında hızlı ve koordineli müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim programına il genelindeki sağlık yöneticileri katılım sağladı. Eğitim kapsamında afet ve acil durum planlarının etkin uygulanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Programın sonunda eğitime katılan yöneticilere belgeleri, İl Sağlık Müdürü Metin Arslan tarafından takdim edildi.

Yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı, güçlü ve koordineli bir sağlık sistemi oluşturulması amacıyla eğitim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.