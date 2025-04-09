Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla kan bağış etkinliği düzenlendi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde hem toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlik çerçevesinde polis memurları, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında kurulan alanda kan bağışında bulundu. Kan bağışına yoğun ilgi gösteren emniyet mensupları, ihtiyaç sahiplerine umut olmak için sıraya girdi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kızılay’a kan bağışı etkinliği düzenlediklerini belirten Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, personelin kan bağışına desteğinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.