Bilecik İl Genel Meclisi Nisan ayı 3’üncü birleşimi yapılırken, Gölpark’a giriş ücretlerinde bir değişlik olmazken, karavan ücretlerine indirime gidildi.

Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu’ndan düzenlenen toplantıda Pelitözü Gölpark piknik ve eğlence alanına giriş ücret tarifesi ile alanda yer alan kamp karavan alanının kullanımından alınacak ücret tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen rapor doğrultusunda görüşülerek karara bağlandı.

Karavan yer bedelinde 500 TL’lik indirim

Buna göre, Gölpark’a giriş ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bilecik il sınırlarında ikamet eden UKFY üyeleri veya Bilecik’te ikamet eden Bilecik Kamp ve Karavan Derneği üyelerinden aylık alınan 4 bin 500 TL’lik karavan yer bedeli 4 bin TL’ye indirildi.

Ücret alınmayacak kişiler ve istisnai durumlar

Diğer yandan, Gölpark’a girişte ücret alınmayacak kişiler ve istisnai durumlar ise şu şekilde:

Bisikletlilerden ve yayalardan giriş ücreti alınmayacaktır. Resmi Kurumlara ait araçlardan ve Bilecik Belediyesi - Bilecik şehir içi toplu taşıma araçlarından giriş ücreti alınmayacaktır. Konaklama yapacak karavanlardan ayrıca giriş ücreti alınmayacaktır. Alanda bulunan işletme sahiplerinden giriş ücreti alınmayacaktır. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarından giriş ücreti alınmayacaktır. Alanda arazisi bulunanlardan bunu belgelemeleri halinde giriş ücreti alınmayacaktır. Kamp karavan alanını kullanan karavancılardan elektrik bedeli olarak 1 Kw tüketim için 10 TL ücret alınacaktır. Kamp Karavan alanı için yıllık olarak kiraya verilecek karavan yeri sayısı İdare tarafından belirlenecek olup, bu sayı yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterecektir. Kamp karavan alanı yerlerinin aylık dönemler halinde kiralanması halinde bir kişinin bir takvim yılı içerisinde ne kadar süre konaklayacağı İdare tarafından belirlenecektir" denildi.

Alana ilk 20 dakika giriş çıkış ücretsizdir

Öte yandan alana ilk 20 dakika giriş çıkış ücretsiz olurken, kamu görevi gören basın kartı sahibi basın mensuplarından giriş ücreti alınmayacaktır. Bu ücret tarifesi 31 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar geçerlidir.

Öte yandan belirlenen tarifeye göre Gölpark’a giren motosiklet ve ATV’ler için 20 lira, otomobil, kamyon, kamyonet, pickup ve karavanlar için 50 lira alınacak.