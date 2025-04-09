Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim verildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Ast.Kıd.Başçavuş Ali Sözen tarafından "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Boyabat Yeşilyurt Şehit Çağatay Erenoğlu İlkokulu ile Çattepe İlk/Ortaokulunda uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Eğitimde öğrencilere yaya geçidini doğru kullanma, emniyet kemeri takmanın önemi, trafik işaret ve levhalarının anlamları gibi temel trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA