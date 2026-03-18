Bilecik'in Söğüt ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde denetim yaptı.

Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki pastanelerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş yerlerinin genel düzeni titizlikle kontrol edildi. Ekipler, olası sağlık risklerini önlemek ve vatandaşların güvenle alışveriş yapmasını sağlamak için özellikle gıda saklama ve sunum koşullarına odaklandı. Denetimlerde herhangi bir ihlal tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, denetimlerle ilgili olarak, 'Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir' dedi.