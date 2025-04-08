Sinop’ta Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle ve Erken Yaşta Evliliklere Mücadele Semineri" düzenlendi.

Sinop Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleşen seminerde kadınlara yönelik şiddet, erken yaşta evlilik ve bu konularda yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca öğrencilere KADES tanıtımı yapılarak, ’Kadına Şiddete Sıfır Tolerans’ ve ’Bu İlde ŞÖNİM Var’ temalı broşürler dağıtıldı.