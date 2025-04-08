Sinop’ta, 7-12 Nisan tarihleri arasında kutlanan "61. Kütüphane Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezinde düzenlenen program, kitap ve kütüphaneyi konu alan serginin açılışı ile başladı. Program, serginin gezilmesinin ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan yaptı. Akarslan konuşmasında, "Erişimin ve paylaşımın önemini vurgulayan 61. Kütüphane Haftasını ‘Üreten Kütüphane’ temasıyla kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kütüphaneler artık yalnızca bilginin saklandığı yerler değil, araştırmanın öğrenmenin ve üretmenin merkezi haline gelmiştir. Dijital kaynaklı akademik destek programlarına, atölyelerine bireyleri bilgi üretmeye teşvik eden kütüphaneler günümüzün en önemli eğitim ve inovasyon merkezlerindendir. Bu anlayışla kütüphanelerimizi sadece okuma alanları veya ders çalışma alanları değil bilginin üretildiği ve paylaşıldığı dinamik merkezler olarak geliştirmeliyiz. Dijital okuryazarlık, açık erişim platformları ve yenilikçi projelerle kütüphaneleri herkes için daha verimli hale getirmek bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, "Kütüphaneler geçmişten günümüze bizleri taşıyan köprüler, bu köprüler sadece taşıyıcı olarak değil geçmişin birikimini geleceğe aktaran merkezlerdir" ifadelerini kullandı.

Güzel, Sinop Kültür Merkezi Galeri katında yapılacak olan "Şube Halk Kütüphanesi" projesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandığını ve 3-4 ay içinde hizmete açılacağını duyurdu. Ayrıca, Türkiye’de yalnızca 102 kütüphanede bulunan ve Sinop’taki Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi’nde yer alan Milli Dijital Kütüphane erişim istasyonu sayesinde milyonlarca yazma esere ve kütüphane materyaline erişilebileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından program, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serkan Yazıcı’nın "Dr. Rıza Nur’un Hayatı" ve Doç. Dr. Cenk Demir’in "100 Yıllık Kamusal Bir Mekan: Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi" başlıklı paneliyle devam etti.

Programın sonunda, Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi’nden en çok kitap okuyan yetişkin ve çocuk okuyucularına "Kitap Dostu" ödülleri takdim edildi.

Programa ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Ticaret Müdürü Yavuz Selim Aykan ve vatandaşlar katıldı.