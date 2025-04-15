Sinop’ta 15–22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, ortaokul öğrencileri Sinop’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini resmetti.

Öğrenciler, kentin simge yapılarından Sinop Adliye Binası, Saat Kulesi, Tarihi Askeri Gazino, Sinop Kalesi, Tarihi Sinop Cezaevi ve Alaaddin Camii’nin resimlerini, bu yapıların önünde canlı olarak yaptı. Tarihi yapılar öğrencilerin fırçasından yeniden hayat buldu.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan etkinlik alanlarını tek tek ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Resimler hakkında bilgi alan Vali Özarslan, öğrenci ve öğretmenlere çiçek hediye etti.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, şunları söyledi:

"Kimi şehirlerde öyle tarihi eserler ve binalar vardır ki nesilden nesile aktarılan, muhafaza edilen eserler vardır ki o mekanı gördüğünüz anda şaşırıp kalırsınız ona bakmadan geçemezsiniz. Sinop bu yönden tarihi eserlere sahip bir ilimiz biz de bu amaçla Turizm Haftası’nda öğrencilerimizi, tarihi eserlerimizle, adalet sarayımızla, jandarma gazinomuzla, saat kulemizle, kalemiz ve Alaaddin Camimizle, tarihi cezaevimiz, balatlar yapı topluluğuyla buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz değişik lokasyonlarda tarihi eserlerin karşısında onların gözüyle, onların kalemiyle, onların bakış açılarıyla, onların ruhundan bu tarihi eserlerimizi görmek istedik. Bunu yıl boyu devam ettireceğiz. Sanatı, güzelliği, resmi yalnızca teorik olarak değil, okulla sınırlı değil kentin evlerinde, bahçelerinde, sokaklarında, caddelerinde her yerde yaşatmak istiyoruz. Böylece bir kültür ve sanat şehri yolculuğunu devam ettirmek istiyoruz. Zaten Sinop öyle bunu koruyacağız geliştireceğiz. Daha üst noktalara taşıyacağız."

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel de katıldı.