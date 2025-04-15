Muğla’da arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla, Menteşe ilçesine bağlı Kuyucak ve Denizova Mahallelerinde Arı Konaklama Noktalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, bölgede faaliyet gösteren arıcılara konaklama noktalarının belirlenmesi, bu noktaların etkin kullanımı ve yangın güvenliği konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Özellikle yaz aylarında artan orman yangını risklerine dikkat çeken yetkililer, arıcılara arı konaklama alanlarında yangın tüpü bulundurmanın zorunlu olduğu bilgisini iletti. Yangın güvenliğini artırmaya yönelik bu tedbirle hem doğal yaşamın korunması hem de arıcılık faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Yerel yöneticiler ve teknik ekiplerin katılımıyla yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde, arıcılardan belirlenen kurallara uymaları ve yangına karşı her zaman hazırlıklı olmaları istendi.

Arıcılık yapan vatandaşların bilinçlendirilmesi ve yangın risklerine karşı önlem alma bilincinin artırılması amacıyla bu tür bilgilendirme çalışmaları önümüzdeki süreçte diğer mahallelerde de devam edecek.