Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Sinop Üniversitesi kampüsü, mevcut öğrenci yurtları ve yapımı planlanan Teknopark’ın birbirine entegrasyonu açısından ulaşım ağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda özellikle Seyyid Bilal Öğrenci Yurdu, Osmaniye Öğrenci Yurdu, yeni yapılacak olan Teknopark alanı ile üniversite yerleşkeleri arasında ulaşım kolaylığı sağlanması amacıyla imar planlamaları ve yol projeleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Öğrenci yurtlarının kadastral yolları ve imar planındaki yolları, Sinop Belediyesi tarafından açılarak öğrencilerin kampüslere rahat ve konforlu bir şekilde kestirmeden ulaşması sağlanacak. Sinop Valiliği koordinesinde Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle bu yolların açılması durumunda hem üniversite kampüslerinin birleştirilmesi hem de öğrencilerin zaman ve maddi yönden tasarruf sağlayarak konforlu bir şekilde yurttan kampüse geçmesinin mümkün olacağı belirtildi.

Vali Özaraslan, projenin önemine dikkat çekerek, "Üniversite öğrencilerimizin konakladıkları yurtlar ile eğitim aldıkları kampüs arasında daha erişilebilir, güvenli ve entegre bir ulaşıma kavuşması amacıyla başlatılacak bu örnek çalışmayı gerçekleştiren Üniversite Rektörümüze, Belediye Başkanımıza ve Gençlik ve Spor Müdürümüze öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon da katıldı.