Sinop’un Sazlı Akbaş köyünde bu yıl 17’ncisi düzenlenen Güreş ve Keşkek Festivali, yöre halkının yoğun katılımıyla yapıldı.

Keşkek dağıtımı ve güreş etkinlikleri ile başlayan Güreş ve Keşkek Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, festivalde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin gelenekleri, töreleri, güzel kültürleri mevcut. Bunu nesilden nesile atalarımızdan aldığımız gelenek göreneklerle, kültürümüzle, değerlerimizle devam ettiriyorsunuz. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, savunmada, bilim ve teknoloji hamlelerinde çok büyük yatırımlar yapıyoruz ama bunlardan daha önemlisi işte şu anda bulunduğumuz anın birlikteliğini ve beraberliğini yaşamak. Bu ruh, bu karakter, bu seciye, bu kültür devam ettiği sürece bu devlet ilelebet payidar kalacaktır. Buna inanıyoruz" dedi.

Festivalin en heyecan verici kısmı olan güreş müsabakaları, er meydanında kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Pehlivanlar, seyircilere unutulmaz anlar yaşatırken, güreşlerin sonunda başpehlivan unvanını Mustafa Olgun kazandı. Güreş ağalığı ise 165 bin liralık teklifle Sezer Tepe’nin oldu. Unvanı kazandıktan sonra

güreş ağalığını çok sevdiği babası Hayrettin Tepe’ye hediye ettiğini açıklayan Sezer Tepe, yaptığı jestle herkesi duygulandırdı.

Festivalin düzenlenmesinde emeği olan Dernek Başkanı Muhsin Diri, konuşmasında tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti.

Festivale Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve çok sayıda kurum amiri ile davetli katıldı.