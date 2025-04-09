Sinop’ta, 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye Kitap Okuyor" etkinliğine üniversite öğrencileri de katıldı.

Sinop Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve Prof. Dr. Rıza Bayrak, Genel Sekreter Şenol Metin, akademik-idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saat 12.30’da tüm katılımcılar kitaplarını alarak eş zamanlı olarak kitap okudu. Etkinliğin ardından açıklama yapan Rektör Taşdemir, "Kitap okumak sadece bilgi edinmek değil, düşünme, hayal kurma ve kendini geliştirme yoludur. Bu tür etkinliklerle kitap sevgisini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Etkinlik sonunda, kütüphaneden en çok kitap okuyan öğrenciler Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Edanur Uğur ve Mehmet Barış ile Eğitim Fakültesi’nden Yağmur Tağa’ya çeşitli hediyeler takdim edildi.