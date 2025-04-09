Tokat’ın Erbaa ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe merkezine 25 kilometre mesafede yer alan Gümüşalan köyünde başlayan kar yağışı nedeniyle çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Baharı beklerken kış yeniden etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının don olayı yaşatabileceğini söyleyen Gümüşalan köyü sakini Ahmet Altuntaş, "Eğer hava don olayına dönüşmezse, yağan kar yağışı oldukça faydalı olacak" dedi.
Kaynak: İHA