Sinop Üniversitesi Buradayım Öğrenci Topluluğu tarafından hayat kurtaran müdahalelerden biri olan heimlich manevrasının uygulanışının anlatıldığı "ilk yardım" konulu bir konferans düzenlendi.

Şehit Ömer Can Açıkgöz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim Tüfekçi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Karaağaç ve Başkanı Müberra Kurtuluş koordinesinde düzenlenen konferansın davetli konuşmacısı Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İlk Yardım Uzmanı Doç. Dr. Derya Şahin oldu. Derya Şahin, heimlich manevrasının ne olduğu, nasıl uygulandığı ve acil durumlarda ilk yardımın önemi hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da göstererek, muhtemel hayat kurtarma durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Etkinlik sonunda Doç. Dr. Derya Şahin’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.