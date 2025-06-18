Sinop’ta düzenlenen "Halk Oyunlarımız Mirasımızdır Projesi" kapsamında öğrenciler yöresel oyunlar oynadı. V

"Halk Oyunlarımız Mirasımızdır Projesi" kapsamında Gazi İlköğretim Okulu, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve Atatürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinlikler büyük coşku ile gerçekleşti.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci’nin katıldığı programda, minik öğrenciler yöresel müzikler eşliğinde halk oyunları oynayarak halay çekti. Öğrencilerin neşesi ve heyecanı dikkat çekti. Etkinlik sırasında çocuklar hem eğlendi hem de kültürel değerleri öğrenmenin keyfini yaşadı. Vali Özarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cebeci, öğrencilere eşlik ederek bu anlamlı projeye destek verdiklerini gösterdi.

Gazi İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Özarslan, "Bu tür etkinlikler kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çok önemli. Bu projeyi sürdüreceğiz. Gelecek yıl sınıflar arası yarışmalar düzenleyeceğiz, ardından okullar arası yarışmalara geçeceğiz" dedi.

Program sonunda öğrenciler, birlikte oyunlar oynayarak ve halay çekerek keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.