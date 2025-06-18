Eskişehir’de bulunan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çin’de bulunan Xı’An Jıaotong University (Şiyan Teknik Üniversitesi) arasında mezunların lisans eğitimi için protokol imzalandı.

İmza töreni, Ankara’da bulunan Çin-Türk Kültür Derneği’nde gerçekleştirildi. Protokol, Şiyan Üniversitesi adına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Guangrui Wen ile Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı tarafından imzalandı. Bu çerçevede, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olacak başarılı öğrencilerin Şiyan Teknik Üniversitesi’nde burslu olarak kendi alanlarında lisans eğitimi görebileceği belirtildi. Protokolün imzalanmasının ardından Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin girişine kardeş okul tabelası asıldı.

"Öğrencilerin geleceği için çok önemli bir fırsat"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Kabadayı, "1894 Yılında kurulan üniversitede mühendislik, tıp, ekonomi, idari bilimler, hukuk, felsefe, eğitim, sanat fakülteleri yer almakta ve yüksek okullar bulunmaktadır. Yaklaşık 60 bin öğrenci bu üniversitede eğitim görmektedir. İmzaladığımız protokol, öğrencilerin geleceği için çok önemli bir fırsat. Ayrıca, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında işbirlikleri yapılarak Çin ile ülkemiz arasındaki ilişkiler geliştirilecek" dedi.

Yapılan protokolün öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında büyük bir sevinçle karşılandığını dile getiren Müdür Kabadayı, ilerleyen günlerde Şiyan Teknik Üniversitesi yetkililerinin Eskişehir’e gelerek bilgilendirmede bulunacaklarını söyledi.