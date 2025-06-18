Hatay Sörf Merkezi'nin ilham verici hikâyesi, “Hayatın Çizgisi” belgeseliyle beyaz perdede hayat bulduHATAY (İGFA) - Deprem sonrası bölgede iyileşmenin ve umudun sembollerinden biri haline gelen Hatay Sörf Merkezi, yaşattığı sosyal, kültürel ve duygusal dönüşümü konu alan “Hayatın Çizgisi” belgeseliyle izleyiciyle buluştu. 17 Haziran Salı günü Beyoğlu Atlas Sineması'nda gerçekleşen özel gösterim, sivil toplum temsilcileri, paydaş kurumlar ve Hatay'dan gelen gençlerin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Gösterimin ardından düzenlenen panel ve soru-cevap oturumunda, Hatay Sörf Merkezi kurucularından ve filmin yönetmenlerinden Deniz Toprak, merkezin bölgedeki etkilerini şu sözlerle aktardı: “Deprem sonrası bölgeye aklımda hiç sörf olmadan, elimden bir şeyler gelir mi diye gitmiştim. Hayatımı değiştiren, dönüştüren bir hikâyeye dönüştü bu yolculuk. Hatay Sörf Merkezi bende olduğu kadar yerelde de pek çok çocuğun, gencin, ailenin hayatını değiştirmeye devam ediyor. Her ne kadar kendi içinde sürdürülebilirliğini sağlayan bir yapı kurmuş olsak da bu yapının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için desteğe ihtiyacımız devam ediyor.

Hatay Sörf Merkezi’nin ilham verici kuruluş süreci, “Hayatın Çizgisi” adlı belgeselle beyaz perdede izleyiciyle buluştu. LC Waikiki, sosyal sorumluluk vizyonu çerçevesinde projeye destek vererek, gençlerin sörf aracılığıyla fiziksel ve psikolojik olarak güçlenmesini amaçladı. Deprem sonrası Hatay’daki yeniden yapılanma sürecine katkı sunan bu projede, LC Waikiki net kârının yüzde 15’ini sosyal yardımlara ayırma politikasını sürdürdü.

Ardından söz alan ve Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan merkezin eğitmenlerinden Akıl Köse ve Haydar Esmer, sörf yapmaya başlamadan önce kendilerine yeterince güvenmediklerini; ancak merkezin sağladığı destekle birlikte özgüvenlerinin ve hayata dair umutlarının arttığını ifade ettiler. Panelin devamında Ayşe Arman, merkezden gelen diğer çocukları da sahneye davet etti. Çocuklar, tek tek söz alarak merkezin hayatlarında yarattığı değişimi ve onlara kattığı değerleri birer cümleyle paylaştı. Bu samimi anlatımlar, merkezin yalnızca bir spor alanı değil; aynı zamanda bir dayanışma ve iyileşme mekânı olarak nasıl bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

UMUDUN DALGASI: HATAY SÖRF MERKEZİ

Hatay Sörf Merkezi, afet sonrası bölgede gençlerin ve çocukların hem fiziksel hem de psikolojik olarak yeniden güçlenmesini destekleyen özgün bir inisiyatif olarak öne çıkıyor. Kurucularından Deniz Toprak, bu yıl Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar programında yer alarak çalışmalarıyla ulusal düzeyde de takdir topladı.

BELGESEL HAKKINDA

“Hayatın Çizgisi” belgeseli, LC Waikiki'nin destekleriyle hayata geçirildi. Film, sadece bir spor pratiği değil; aynı zamanda dayanışmanın, birlikteliğin ve yeniden ayağa kalkmanın simgesi hâline gelen Hatay Sörf Merkezi'nin ilham verici yolculuğunu gözler önüne seriyor.