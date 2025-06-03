Sinop’ta Genel Tarım Sayımı (GTS) için "İl Sayım Komitesi" kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda, gıda güvencesinin sağlanması ve sürdürülebilir tarım üretiminin artırılması amacıyla ülke genelinde başlatılan Genel Tarım Sayımı (GTS) kapsamında, Sinop İl Komitesi kuruldu. Sinop’ta yürütülecek saha çalışmalarını organize edecek olan İl Komitesi üyeleri, TÜİK Kastamonu Bölge Müdür V. Muhlis Oğuz eşliğinde Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ı makamında ziyaret etti.

Sinop tarımının mevcut durumunu ortaya koymak, tarımsal üretim politikalarını şekillendirmek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yön vermek açısından Genel Tarım Sayımı’nın büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Özarslan, il komitesine çalışmalarında başarılar diledi.