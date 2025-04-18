Sinop’ta ertelenen Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Sinop’ta hava şartları nedeniyle ertelenen "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sinop Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte çok sayıda fidan toprakla buluştu. Etkinliğe katılan İstiklal İlkokulu öğrencileri, kendi çizdikleri doğa temalı resimlerle etkinliğe renk kattı. "Orman geleceğimizdir", "Orman bizim yuvamız", "Ağacı sev", "Nefesi koru" yazılı resimleri taşıyan minikler, çevre bilinci mesajı verdi.

Fidan dikimi öncesi konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, doğanın insanoğlu için büyük bir dengeyle yaratıldığını belirterek, "Güçlü köklerle canlıları birbirine bağlayan ormanlarımız bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Bu tür etkinlikler, çevre bilinci oluşturmak ve ormanlarımızın geleceğini korumak adına önemlidir" ifadelerini kullandı.

Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ise yüzde 68’lik orman varlığıyla Sinop’un Türkiye’de yüzölçümüne oranla en çok ormana sahip ikinci il olduğunu vurguladı. Kalelioğlu, "Ormanlarımız, ekosistemimizin denge unsuru, sağlıklı gıdamızın teminatı, nefesimizin garantisidir. Bu değerli mirası korumak ve artırmak görevimizdir" dedi.

Etkinlik, fidanların katılımcılar tarafından toprakla buluşturulmasının ardından gerçekleştirilen bedelsiz fidan dağıtımı ile sona erdi. Etkinliğe Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve çeşitli kurum müdürleri katıldı.