Aydın’ın Didim ilçesinde halk sağlığı adına denetimleri sıklaştıran belediye ekipleri, kış aylarında boşaltılmayan ve sivrisinek, haşere üremesine sebep olan havuzları tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Didim Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden ihmal durumlarına karşı harekete geçti. Kış boyunca boşaltılmadan bekletilen havuz sularının, sivrisinek ve haşere üremesine neden olarak çevre ve insan sağlığına zarar verdiği uyarısında bulunan Didim Belediyesi, ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma Birimi ilaçlama ekipleri, yapılan tüm uyarılara rağmen havuzlarını boşaltmadığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden "Kışın boşaltılmayan havuz sularına ceza" başlıklı yapılan açıklamada "Yaz yaklaşırken, kış boyunca boşaltılmadan bekletilen havuzlar çevre sağlığını tehdit ediyor. Bu tür sular, sivrisinek ve haşere üremesine yol açarak hem halk sağlığına hem de çevreye zarar veriyor. Zabıta ekiplerimiz ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi ilaçlama ekibimiz, ilçe genelinde denetim ve kontrollerine aralıksız devam ediyor. Uyarılara rağmen havuz sularını boşaltmayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Didim’in sağlığı hepimizin sorumluluğu. Lütfen havuzlarınızı kontrol edin" ifadeleri yer aldı.