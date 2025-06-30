Sinop’ta, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde, evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim" düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitime, e-Devlet üzerinden başvuru yapan gençler katıldı. Eğitimde, evlilikte iletişim, evlilik ve sağlık, aile hukuku gibi konular ele alındı. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimde, katılımcılara evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili bilgi verildi. Eğitim programında, çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, etkili iletişim kurma yollarını öğrenmeleri ve muhtemel sorunlarla başa çıkabilme becerileri kazanmaları hedeflendi.