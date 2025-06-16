Sinop’ta, Sağlık Bakanlığı’nın "Normal Doğum Eylem Planı" doğrultusunda doğum uygulamalarında kaliteyi artırmak ve sağlık çalışanlarının afete hazırlık yetkinliklerini geliştirmek amacıyla başlatılan eğitim programı başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim programı, İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Normal doğumun teşviki ve ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesinin Bakanlık nezdinde taşıdığı öneme dikkat çeken Dr. Arslan, tüm katılımcılara başarılar diledi.

Eğitim programına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden akademisyenler ve deneyimli doğumhane ebe eğiticileri destek verdi. İl merkezi ve ilçelerde görev yapan ebelere yönelik düzenlenen eğitimlerde, güncel doğum uygulamaları, afet durumlarında doğum yönetimi ve doğumhane organizasyonu gibi başlıklar ele alındı.

Eğitimlerle doğum hizmetlerinde kalite ve güvenliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade edilirken, aynı zamanda afet şartlarında görev alabilecek bilgi ve becerisi yüksek sağlık personelinin yetiştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.