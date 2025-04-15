Sinop’ta çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan "Tarımsal Üretimin Planlanması Projesi" kapsamında, kuru fasulye üretiminin artırılması amacıyla yüzde 75 hibeli, sertifikalı Sururbey (şeker fasulye) ve Borsa (dermason fasulye) tohumları dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tohum teslim törenine Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, merkez köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Özarslan, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan bu önemli projenin Sinop’un tarımsal potansiyelini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Vali Özarslan, "Kuru fasulye üretiminin artırılması, hem bölge ekonomisine katkı sağlayacak hem de çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltecektir. Amacımız üretime uygun arazilerin, tarlaların atıl kalmaması. Bu proje ile kaliteli ve sertifikalı tohumların dağıtılması ile birlikte verimi artırmak istiyoruz. Proje kapsamında; toplam 150 çiftçimize %75 hibe desteği ile 10 ton sertifikalı Sururbey (şeker fasulye) ve Borsa (dermason fasulye) tohumu dağıtıyoruz. Tohum desteği ile birlikte 2025 yılında 1000 dekar alanda yaklaşık 220 ton üretim sağlamayı hedefliyoruz. Sinop’umuza Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.