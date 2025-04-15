Antalya’nın Serik ilçesinde sulama kamyonu ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan minibüs şoförü için kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Kadriye Turizm yolu üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 07 BMR 347 plakalı sulama kamyonu ile 07 C 1462 plakalı tur minibüsü çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1’i belediye işçisi 4’ü turist olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’i ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.