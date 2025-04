Samsun’da Turizm Haftası dolayısıyla yapılan törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, "Ülkemizin 2028 yılı için belirlemiş olduğu turizm hedefleri içerisinde, Samsun Turizm Master Planı doğrultusunda, 2 milyon 200 bin turist ve 400 milyon dolar turizm geliri hedefini yakalamak suretiyle yer almak istiyoruz" dedi.

Samsun’da, "15-22 Nisan Turizm Haftası" etkinlikleri Onur Anıtı’na çelenk koyma töreni ile başladı. Sırasıyla Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile Karadeniz Turistlik İşletmecileri Derneği tarafından anıta çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akabinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş yaptığı konuşmada, "Samsun her yönü ile mükemmel bir yaratılış, Karadeniz’in merkezi, komşu-kenar illerin de sahili durumundadır. Hızla büyüyen ve gelişen bir şehirdir. UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası başta olmak üzere, Ladik Gölü, Akdağ Yaylası, Sahinkaya Kanyonu, Kunduz Yaylası, Saklı Cennet Ayvacık, Terme Akgöl ve Simenit gibi doğal gölleri ile Kolay gibi baraj gölleri ve 120 kilometrelik eşsiz sahilinin yanında; Hititler ve aynı dönemdeki Gaşkaların izlerini taşıyan İkiztepe, Oymaağaç, Dündartepe Höyükleri, Kızılırmak Vadisi boyunca Hellenistik dönemin izlerini taşıyan Asarkale ve Kral Mezarları, Antik Liman Şehri dönemini yansıtan en önemli yerleşimlerinden biri olan Amisos, Amazon hikayeleri, Tekkeköy Mağaraları, yüzden fazla tarihi ahşap cami ve ifade etmediğimiz bir çok kültürel zenginlik Samsun’u eşsiz kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

2 milyon 200 bin turist ve 400 milyon dolar turizm geliri hedefi

Samsun’un turizm master planı doğrultusunda 400 milyon dolar turizm geliri hedefini yakalamak istediklerini belirten Demirtaş, "Samsun, son yıllarda gerçekleştirdiğimiz başarılı sağlık altyapısı hamleleri ile sağlık turizminde de bütün dünyada tanınan, bilinen, tercih edilen merkezler arasında yerini almıştır. Güçlü spor altyapısı ile spor turizminde de adından söz ettiren iller sıralamasında hatırı sayılır bir konuma ulaşmıştır. Bakanlığımıza bağlı müzelerimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumlar tarafından hizmete sunulan; Kuvayı Milliye Müzesi, Samsun Müzesi, Oyuncak Müzesi, Cerrahi Aletler Müzesi, Mübadele Müzesi ve Tütün Müzesi gibi dünya üzerindeki örneklerine az rastlanan çok çeşitli konu, içerik ve zengin türleriyle toplam 18 müzemiz vardır. Kamu ve özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde ve birlikte hareket etmesi ile daha hızlı gelişme sağlayacağımız inancındayız. Turizm bilincini geliştirmek suretiyle şehrimizin tanıtımına vatandaş olarak yapacağımız katkı bütün etkenler kadar önemlidir. Her otobüs, dolmuş, toplu taşıma ve taksi şoförümüzün, her esnafımızın, turizm sektöründe çalışan her bireyin, Samsunlu her hemşerimizin; ’Samsun turizm elçisi’, ’Samsun turist rehberi’ sorumluluğunda olması şarttır. Çünkü bir şehre aidiyet o şehri sevmek, tanımak ve tanıtmakla alakalıdır. Bu süreçte bugüne kadar yapılmış bütün çalışmalar ve daha yeni hazırlanmış olan ’Samsun Turizm Master Planı’ önemli bir kılavuz ve rehber olacaktır. Ülkemizin 2028 yılı için belirlemiş olduğu turizm hedefleri içerisinde, Samsun Turizm Master Planı doğrultusunda, 2 milyon 200 bin turist ve 400 milyon dolar turizm geliri hedefini yakalamak suretiyle yer almak istiyoruz. Bu hedefleri ve daha fazlasını gerçekleştirmek için Sayın Valimizin başkanlığında, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde bütün paydaşlarımızla var gücümüzle çalışacağımızı huzurlarınızda ifade ediyorum" diye konuştu.

Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.