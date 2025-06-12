SAMSUN (İHA) – Samsun’un Terme Belediyesi, hayatında hiç doğum günü kutlamamış epilepsi hastası Mehmet Mutlu’ya 52. yaş günü kutlaması yaptı.

Terme Özyurt Mahallesi’nde ikamet eden epilepsi hastası ve engelli Mehmet Mutlu’nun hayatındaki ilk doğum günü kutlamasına imza atan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 52 yaşına giren Mutlu için özel bir organizasyon düzenledi. Doğum günü pastası kesildi, hediyeler verildi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Mehmet Mutlu’nun mutluluğu yüzünden okundu.

"Her bireyin değerli hissettiği bir Terme inşa ediyoruz"

Mutlu’nun yeni yaşının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Kul, "Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyan kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmak bizim için en büyük onurdur. Mehmet Mutlu kardeşimizin hayatına dokunabilmek, onun ilk doğum günü sevincini yaşatabilmek bizim için çok değerli. Engellilerimiz bize emanet. Sizler için yapamayacağımız şey yok. Yeter ki sizin yüzünüz gülsün. Bu tür etkinliklerle toplumsal farkındalığı artırmayı ve her bireyin kendini değerli hissettiği bir Terme inşa etmeyi hedefliyoruz. Mehmet Mutlu kardeşimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yaşlar diliyoruz" diye konuştu.