Sinop’ta Turizm Haftası kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Bahçeler sahilinde gerçekleşen etkinliğe Sinop İl Turizm Müdürü Fatih Güzel, Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, öğrencileri gönüllüler ve Sinop Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Etkinlikte, çevre bilincinin artırılması ve temiz bir çevre oluşturulması amacıyla katılımcılar sahil boyunca temizlik yaptı. Sahilde yapılan çalışmalarda plastik şişeler, naylon poşetler, cam şişeler gibi pek çok atık toplanarak çöp torbalarına yerleştirildi.

Sinop Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de temizlik çalışmasına destek vererek öğrencilere yardımcı oldu. Yetkililer, turizm sezonu öncesi gerçekleştirilen etkinliğin hem çevre hem de farkındalık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Toplanan çöpler torbalara koyularak belediye ekiplerince alındı.