2025 yılı yangın sezonu için gönüllü eğitimleri veren Emet Orman İşletme Müdürlüğü, orman teşkilatı ekipleri ile yangınlarla mücadele etmek isteyen vatandaşların eğitimi çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi.

Eti Maden Emet İşletme Müdürlüğü çalışanlarına, Emet Orman İşletme Şefi Nazmi Gacar tarafından verilen eğitimde orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda sınava giren adaylar Orman Yangını Gönüllüsü olmaya hak kazandı.