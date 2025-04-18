Eskişehir Türbeleri Bakım Onarım ve Geliştirme Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedarı Ali Mehmet Levent Başerdem, Sivrihisar Ulu Camii’ne uhdesinde bulunan Saç-ı Şerif’i bağışladığını açıkladı.

Başerdem, yaptığı açıklamada, Suriye’nin Hama şehrinden, Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin neslinden gelen Şeyh Hüseyin Hamevi’nin Seyyid ve Şerif sülalesinden kendisine hassaten gönderilerek hediye edilen Peygamber Efendimiz ’in Saç-ı Şerif’lerini, Kandil günlerinde halkın ziyaretine açılmak üzere bağışladığını belirtti.

Teslim töreni, merasimle gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, bin kişilik ve bin yıllık tarihiyle ve Anadolu’daki ahşap direkli ulu camiler içinde en büyüğü olan ve şaheser mimarisiyle öne çıkan, en yaşlısı olan Sivrihisar Ulu Camii’nde düzenlenen törende; Sivrihisar Müftüsü Mustafa Budak, İmam ı Hatip Başaran Dinçer ve Müezzin i Kayyum Kadir Ak ve çok sayıda cemaatte hazır bulundu. Törene Sivrihisar halkının ve çok sayıda turistin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi,

Başkan Başerdem, aziz memleketimin ulu camisinde artık Sakal ı Şerif’in yanında, Saç-ı Şerif’in de bulunması ve ziyaret edilecek olmasından dolayı büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti. Başerdem, Eskişehir’den farklı olarak Sivrihisar camilerinde, Kadir gecesinden maada diğer dört kandilde de Sakal ı Şerif’in ziyaret merasiminin senelerdir devam eden bir gelenek olarak yaşatılmakta olduğunu belirtti.