Sinop’ta üniversite öğrencileri ve ortaokul öğrencileri, çevre temizliği etkinliğiyle doğa kirliliğine dikkat çekti. Gençlerin çevre bilinci kazanması ve çocukların doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmesi hedeflenen etkinlikte, özellikle koruma altındaki kum zambakları çevresindeki atıklar toplandı.

Sinop Üniversitesi Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES projesi kapsamında aldığı ödenekle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Üniversite öğrencileri "Bilinçli Çocuklar Bağımsız Nesiller" projesi çerçevesinde İstiklal Ortaokulu öğrencileri ile birlikte Akliman bölgesinde çevre temizliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, sadece çevre kirliliğine dikkat çekmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgede yetişen endemik bitki türlerine yönelik farkındalık oluşturdu. Akliman sahilinde yapılan temizlikte özellikle koruma altındaki kum zambaklarının çevresindeki atıklar titizlikle toplandı.

Pet şişeler, plastik poşetler, çuvallar ve lastikler gibi doğaya zarar veren birçok atığı toplayan öğrenciler, çevrenin korunmasına katkı sundu. Proje, gençlerin çevre bilincini artırırken, çocuklara da erken yaşta doğa sevgisi kazandırmayı amaçladı.