Sinop’ta düzenlenen Çengel Operasyonu’nda 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Sinop il merkezinde, yılbaşı öncesi toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine yönelik gerçekleştirilen "Çengel Operasyonu" başarılı bir şekilde tamamlandı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon sonucu, yasa dışı alkol üretimiyle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür edilerek, Sinop’un huzur ve güvenliğini sağlamak adına bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Sinop Valiliği, sahte alkol üretimi ve satışı ile mücadeleye yönelik önlemlerin süreceğini duyurdu.