Sinop’ta bir köyde yapılan kanal temizliği sırasında ana isale hattının patlaması sonucu 6 köyde 2 gün süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Olay, Kılıçlı köyü Gavurovası mevkiinde meydana geldi. Bir vatandaşın yaptığı kanal temizleme çalışması sırasında 1. kısımdan geçen ana isale hattı zarar gördü. Ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su iletimi kesilirken, ekipler hemen durama müdahale ederek onarım çalışmalarına başladı.

Yaşanan arıza nedeniyle Uzungürgen, Kılıçlı, Demirci, Çiftlik, Mertoğlu, Taşmanlı köyleri ile Osmaniye köyünün bir kısmında bugün itibariyle 2 gün süreyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.