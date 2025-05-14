Batman’ın Kozluk ilçesinde muhtarların kamu hizmetlerinde daha etkin rol alabilmeleri ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Programa Kozluk ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurumların personelleri katilim sağladı. Eğitim çerçevesinde, bağımlılık başta olmak üzere çeşitli sosyal ve sağlık konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim programı çerçevesinde; Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından, uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu kullanımının belirtileri, bağımlı bireylerin nasıl fark edilebileceği uyuşturucu ile mücadele projesi ve bu alandaki ihbar mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından, bağımlılıkla mücadelede aile içi desteğin önemi, risk altındaki bireylerin tespiti, aile danışmanlığı ve psikososyal destek hizmetleri hakkında sunum yapıldı. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan sosyal hizmet modelleri, sosyal ekonomik destek, evde bakim hizmeti, engelli ve yaşlı hizmetleri ile çocuk koruma hizmetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.