CEIPES Türkiye, 7-8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Hollanda’dan Koning Willem I College’dan gelen 7 kişilik öğretmen grubunu İzmir’de ağırladı. Erasmus+ programı kapsamında gerçekleşen ziyaret, "iş başında öğrenme" (job shadowing) faaliyetleri çerçevesinde organize edildi.

Hollandalı öğretmenler, ziyaret boyunca Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Misak-ı Milli Ortaokulu ve Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaret ettikleri okullarda atölyeleri gezerek yapılan çalışmaları yerinde incelediler, derslere katıldılar, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etme fırsatı buldular.

Koning Willem I College öğretmenleri, Hollanda’da yaşayan -Türkler de dahil olmak üzere- 15-65 yaş arası göçmen ve sığınmacılara Hollandaca eğitimi veriyor. Bu kapsamda, eğitim verdikleri bireylerin geldikleri ülkelerin eğitim sistemlerini daha yakından tanımak amacıyla yurt dışı gözlem gezileri düzenliyorlar.

Grubu ağırlayan CEIPES Türkiye’nin proje yöneticisi Onur Şahan; ’’İzmir’deki bu ziyaret, hem mesleki eğitim alanında iyi uygulamaların paylaşılması hem de uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir deneyim oldu. Okul gezilerinin yanı sıra İzmir ve çevresinde kültürel geziler de gerçekleştirdik ve grup ziyaretten oldukça memnun ayrıldı. Ek olarak bizleri okullarında son derece içten ağırlayan bütün öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederiz." dedi.