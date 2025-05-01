Sinop’un Saraydüzü İlçesinde "Alabalık Yetiştiriciliği Kursu" düzenlendi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin katkıları ile düzenlenen kursa katılan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay, "İlimiz son yıllarda bakanlığımızın uyguladığı politika ve desteklerle birlikte sektörün gayretleri sonucunda su ürünleri yetiştiricilik üretiminde ciddi artışlar yaşanmış ve en fazla üretim yapan iller arasında üst sıralara ulaşmıştır. Denizde ağ kafeslerde Türk somonu olarak adlandırılan kilogram üstü alabalık ve beton havuzlarda ve özellikle Saraydüzü ilçemizdeki Boyabat Baraj Gölü’nde ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği büyük bir artış göstermiştir. Özellikle Saraydüzü ilçesinde 2025 yılında ilimizin ilk alabalık kuluçkahanesi de kurularak faaliyete geçmiştir. İlimizde ve Saraydüzü ilçemizde oluşan bu su ürünleri üretimi artışı beraberinde yetiştiricilik tesisleri sahip ve çalışanlarının eğitimi ihtiyacını doğurmuş olup, çalışanların talebi üzerine gerçekleştirilen bu kursun bölgemiz su ürünleri sektörüne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törene, Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, Saraydüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Çelik, Saraydüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sibel Gümüştaş ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Tülin Erdem katıldı.