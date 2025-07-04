Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sinop’ta yaklaşık 2 bin 500 kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sinop’ta aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Alaaddin Camii önünde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişiye aşure ikram edildi. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen dağıtımda, hazırlanan aşureler cami cemaati ve çevredeki vatandaşlara ikram edildi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yetkilileri, aşure dağıtımının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, etkinliğin geleneksel olarak her yıl sürdürüldüğünü ifade etti.