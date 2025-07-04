Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), her yaştan ve her kesimden bireyler için çeşitli eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Haziran ayından itibaren başlatılan "Bilirkişilik Temel Eğitimi" ve "Bilirkişilik Yenileme Eğitimi" programları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 22 temel eğitim ve 10 yenileme eğitimi kayıtlara açılan programda, ilk 10 temel eğitim ile 4 yenileme eğitimi başarıyla tamamlandı. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen bu programlar, katılımcıların bilirkişilik görevine hazırlanmasında nitelikli bir destek sunuyor. Diğer eğitim kurslarına yönelik kayıtlar devam ederken, farklı il ve ilçelerden çok sayıda katılımcı bu programlara başvurarak aktif şekilde katılım sağlıyor.

MSKÜ,ilk kurum

Söz konusu eğitimler, Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilirken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla’da bu yetkiyi alan ilk kurum olma özelliği taşıyor. Bu durum, üniversitemizin hukuk, adalet ve toplum hizmetleri alanındaki katkılarını daha da görünür kılıyor ve bölgesel ölçekte önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

Eğitimler, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de veriliyor

Eğitimler, MSKÜ’nün merkez kampüsünün yanı sıra, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ile Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu yerleşkelerinde de gerçekleştiriliyor. MSKÜ, toplumun farklı kesimlerine yönelik sürdürülebilir ve kaliteli eğitim imkanlarını sunmaya devam ediyor.