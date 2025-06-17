Sinop’un Karasu Ovası’nda çeltik üreticilerini zor durumda bırakan sulama hattındaki arıza, bölgedeki üretimi tehdit ediyor. Sulama Kooperatifi Başkanı Bahri Çeliker, "Boru yok, kepçe giremiyor, tarlalar susuz kaldı. Müdahale edilmezse binlerce dönüm çeltik yanacak" dedi.

Karasu Ovası’nda sulama hattında yaşanan ciddi teknik arıza, üreticiyi endişeye sürükledi. Hattın üst kısmında bulunan beton bloklar ve belediyeye ait su borusu nedeniyle müdahalenin güçleştiği belirtildi. Kooperatif Başkanı Bahri Çeliker, arızanın elle giderilmeye çalışıldığını ve betonun kırılmasının günler sürebileceğini söyledi.

"Üstünde beton var, kepçe girmiyor, el ile kazacağız"

"Bir haftada ancak betonu kırarız. Üstüne beton dökülmüş, cam borunun üstüne 20-30 ton yük binince boru çatlamış. 15-20 bar basınca dayanamaz hâle gelmiş," diyen Çeliker, hatalı müteahhit uygulamalarına dikkat çekti.

En büyük ihtiyaç: 900’lük boru

Acilen 6-7 metre uzunluğunda 900’lük sulama borusuna ihtiyaç olduğunu belirten Çeliker, "Ne belediyeden ne bölgeden tedarik edebildik. Bafra-Samsun taraflarına bakacağız. Boru olmazsa tüm ova susuz kalacak" dedi.

Kooperatif Başkanı ayrıca, sulama hattının 10 yıl önce yapıldığını ancak proje hataları ve denetim eksiklikleri nedeniyle sürekli sorun yaşadıklarını kaydetti. "Bu işi yurt dışında yıllarca yaptım, hatanın nerede olduğunu biliyorum. Müteahhit beton boruyu cam borunun üzerine koymuş. Olacak iş değil" diye konuştu.

Karasu Ovası’nda üreticiler tedirgin

Arızanın giderilememesi halinde Mertoğlu, Kılıçlı gibi bölgelerdeki binlerce dönüm çeltik tarlasının kuruma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı. Üreticiler, acil müdahale için yetkililerden destek bekliyor.